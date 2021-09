Per questo motivo i Comitato Provinciale di Latina del "Fair Play", con i propri vertici, Marco Ghirotto e Luca Zavatti, sabato sera, presso il Mansio Hotel di borgo Faiti, sede del ritiro del Foggia calcio in vista della gara di campionato con il Latina, ha voluto premiare il maestro di calcio e di vita, Zedenek Zeman, rappresentante dello sport pulito dove ha sempre manifestato correttezza e lealtà nei confronti dell'avversario.

Una vigilia di campionato particolare per il Foggia di Zedenek Zeman, ma soprattutto per il tecnico boemo, da sempre modello di correttezza e lealtà nei confronti dell'avversario.

