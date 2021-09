Un altro punto prezioso per il Latina, conquistato ieri pomeriggio contro un'altra grande di questo girone "C" di Lega Pro, il Foggia di Zeman. Un pari di rigore, ma sicuramente meritato, nonostante i due legni colpiti nella ripresa dalla formazione pugliese. Gara dai due volti, se vogliamo tre. Sino al vantaggio del Foggia, di predominio nerazzurro, poi con i pugliesi a menare le danze, infine con i padroni di casa a cercare ed ottenere il pari con le ultime energie.

IL TABELLINO

Latina-Foggia 1-1

Latina (4-4-2): Cardinali, Spinozzi (14' st Marcucci), Amadio, Di Livio (14' st Rossi), Carletti (34' st Sane), Rosseti (18' st Mascia), De Santis, Tessiore, Esposito, Nicolao, Ercolano (1' st Teraschi). A disp.: Alonzi, Giorgini, Ricci, Barberini, Sane, Celli, Atiagli, Andrade. All.: Bedetti

Foggia (3-4-3): Alastra, Nicoletti, Gallo, Rocca (31' st Ballarini), Ferrante (40' st Garattoni), Curcio (31' st Merkaj), Sciacca, Girasole, Petermann, Martino, Di Grazia (1' st Merola). A disp.: Volpe, Rizzo Pinna, Vigolo, Garofalo, Di Jenno, Tuzzo. All.: Zeman

Arbitro: Bitonti di Bologna. Assistenti: Poma di Trapani e Melchiorre Carpi IV Uomo: Carrione di Castellammare di Stabia.

Reti: 28'pt Ferrante, 41'st Tessiore (rig.)

Note: espulso al 39'st Martino. Ammoniti: Curcio (F), Teraschi (L), Girasole (F), Merola (F). Spettatori 2500 circa, angoli 8-2 per il Latina. Recuperi: primo tempo 2', secondo tempo 5'.