Il più brutto Latina di questo inizio stagione esce sconfitto dallo "Iacovone"di Taranto al termine di una partita che i pugliesi hanno vinto con merito, se non altro per le nitide occasioni da gol create sia nella prima frazione, che nella ripresa. Proprio nei secondi quarantacinque minuti, grazie alle performance di Pacilli e Giovinco, la suadra di casa, tra il 16' e il 23', ha messo in "ghiaccio" il match portando a casa tre punti che la pongono al secondo posto in classifica, ad una sola lunghezza dal Bari capolista. Il Latina, ripetiamo meno brillante rispetto alle precedenti apparizioni, deve fare mea culpa soprattutto per la poca incisività di un attacco mai come in questa occasione, eccezion fatta per il palo nel finale di Rossi, assente.

Taranto-Latina 2-0

Taranto (4-3-3): Chiorra, Tommasini, Ferrara, Marsili, Riccardi, Saraniti (39' st De Maria), Bellocq, Pacilli (21' st Mastromonaco), Benassai, Civilleri (34' st Labriola) Giovinco (34' st Italeng). A disp.: Loliva, Antonino, Zullo, Santarpia, Granata, Cannavaro. All.: Laterza.

Latina (4-4-2): Cardinali, Giorgini, Amadio, Di Livio (19' st Rossi), Carletti (25' st Andrade), Rosseti (19' st Mascia), Marcucci (25' st Barberini), Teraschi (36' st Sane), Tessiore, Esposito, Nicolao. A disp.: Alonzi, Spinozzi, Ricci, De Santis, Sane, Atiagli, Ercolano. All.: Di Donato.

Arbitro: Kumara di Verona

Assistenti: Ravera di Lodi e Regazzieri di Finale Emilia

Quarto Uomo: Ramondino di Palermo

Reti: 16' st Pacilli (T), 23' st Giovinco (T)

Note: Ammoniti: 32' pt Pacilli (T), 11' st Benassai (T), 22' st Di Donato (all. L), 28' st Mascia (L), 51' st Barberini (L), 51' st Italeng (T) Recuperi: 0' pt; 6' st. Angoli: 10-1 per il Latina.