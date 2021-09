Latina-Juve Stabia 0-1

Latina (4-4-2): Cardinali; Ercolano (1'st Esposito), De Santis, Giorgini, Nicolao; Tessiore, Spinozzi (1'st Marcucci), Amardio, Rossi (1'st Di Livio); Mascia (11'st Rosseti), Jefferson (17'st Carletti). A disposizione: Alonzi, Barberini, Sane, Teraschi, Celli, Atiagli, D'Aloia. Allenatore: Di Donato

Juve Stabia (3-5-2): Lazzari; Caldore, Cinaglia (43'st Esposito G.), Tonucci; Scaccabarozzi (17'st Squizzato), Schiavi, Berardocco (17'st Troest), Rizzo, Altobelli; Panico, Evacuo (22'st Bentivegna). A disposizione: Sarri, Maresca, Stoppa, Squizzato, Guarracino, Della Pietra, Lipari. Allenatore: Novellino

Arbitro: Monaldi di Macerata. Assistenti: Votta di Moliterno e Ciancaglini di Vasto.IV Uomo: Zucchetti di Foligno

Reti: 42'pt Evacuo

Note: AmmonitiGiorgini, Panico, Cinaglia, Novellino, Altobelli. Al 13'pt Cardinali para un rigore ad Evacuo

Seconda sconfitta consecutiva per il Latina, la prima in casa di questa stagione. Per i pontini non c'è stato nulla da fare contro una Juve Stabia che ha vinto di misura ma imponendo ritmo e gioco per gran parte del match. Un altro passo indietro, dunque, ma al cospetto di quella che finora è stata senza ombra di dubbio la miglior squadra vista al Francioni finora. A decidere è stato un graffio del bomber Felice Evacuo, con i nerazzurri tenuti a galla solo dalle parate di un grande Cardinali che ha consentito di mantenere il risultato in bilico fino alla fine. Ma non è bastato a portare a casa almeno un punto.