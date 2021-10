Turris-Latina 3-1

Turris (3-4-3): Perina, Manzi, Di Nunzio, Esempio, Ghislandi, Franco, Tascone (45' st Finardi), Varutti (20' st Loreto), Giannone (36' st Sartore), Santaniello (36' st Longo), Leonetti (20' st Bordo). A disp.: Abagnale, Zanoni, Loreto, Lorenzini, Giofrè, Iglio, Bordo, D'Oriano, Pavone. All.: Caneo.

Latina (4-3-3): Cardinali, De Santis, Giorgini (26' st Rossi), Esposito, Nicolao (40' st Andrade Siqueira), Tessiore, Amadio, Barberini (21' st Marcucci), Di Livio (1' st Teraschi), Carletti (26' st Sane), Rosseti. A disp.: Alonzi, Ercolano, Spinozzi, Celli, Mascia, Atiagli, Marcucci. All.: Di Donato.

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.

Assistenti: Pompei Poentini di Pesaro e Dell'Orco di Policoro.

Quarto Uomo: Caldera di Como.

Reti: 24' pt Giannone (T), 33' pt Tascone (T), 9'st Nicolao (L), 15' st Leonetti (T),

Note: Ammoniti: 8' st Manzi (T), 17' st Di Nunzio (T), 36' st Perina (T) 40' st Longo (T). Recuperi: 1' pt; 3' st. .Angoli 8-7 per la Turris: 742 spettatori compreso abbonati.

Girandola di emozioni ieri all'"Amerigo Liguori" di Torre del Greco ma, alla fine, un primo tempo inguardabile del Latina, consegna di fatto alla Turris il primo successo casalingo, condannando i nerazzurri alla terza sconfitta in sette giorni. A nulla è valsa la grande reazione ad inizio ripresa, perché ormai la "frittata" era fatta complice un atteggiamento, nella prima frazione di gioco, inspiegabile.