Latina-Catanzaro 0-2

Latina (3-4-2-1): Cardinali, Giorgini (27' st Andrade Siqueira), Amadio, Carletti, De Santis, Sane (1' st Rosseti), Marcucci (27' st Barberini), Teraschi (11' st Di Livio), Tessiore, Esposito, Nicolao (11' st Atiagli). A disp.: Alonzi, Spinozzi, Zini, Celli, Mascia, Ercolano, Rossi. All.: Di Donato.

Catanzaro (3-4-1-2): Branduani, De Santis, Fazio, Scognamillo, Rolando (7' st Bearzotti), Welbeck, Verna, Vandeputte (37' st Tentardini), Bombagi (37' st Risolo), Curiale (24' st Carlini), Vazquez (24' pt Cianci). A disp.: Nocchi, Romagnoli, Monterisi, Porcino, Cinelli, Ortisi, Gatti. All.: Calabro

Arbitro: Ricci di Firenze.

Assistenti: Lattanzi di Milano e Dell'Olio di Molfetta.

Quarto Uomo: Pezzopane di L'Aquila.

Reti: 15' pt Vazques (rig.), 10' st Scogliamillo,

Note: Ammoniti: 43' pt Teraschi. Recuperi: 0' pt; 5' st. Angoli: 4-4. Spettatori 968

Qinnta sconfitta nelle ultime seti partita. Il Catanzaro aggrava ancora di più la crisi di un Latina privo di idee e incapace di offendere, contestato a fine partita dai propri tifosi. Calabresi padroni di campo per 75' e vittoriosi meritatamente al termine di una gara che soltanto nel finale i nerazzurri hanno provato timidamente a riaprire.