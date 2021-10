Potenza-Latina 2-1

Potenza (3-5-2): Greco, Cargnelutti, Gigli, Piana, Coccia, Sepe, Zampa (34' st Zagaria), Zenuni, Costa Ferreira (27' pt Bruzzo), Salvemini, Volpe (25' Guaita). A disp.: Petriccione, Vecchi, Orazzo, Baclet, Maestrelli, Sessa, Banegas. All.: Trocini.

Latina (3-4-2-1): Cardinali, Giorgini (25' st Rossi), Amadio, Carletti (11' st Jefferson), Rosseti (43' st Zini), De Santis, Barberini, Tessiore, Mascia (11' st Teraschi), Esposito, Atiagli. A disp.: Alonzi, Spinozzi, Di Livio, Sane, Marcucci, Teraschi, Celli, Nicolao, Ercolano. All.: Di Donato.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Assistenti: Politi di Lecce e Belsanti di Bari.

Quarto Uomo: Rispoli di Locri.

Reti: 3' st Zampa (P), 27'st Jefferson (L), 39' st Sepe (P)

Note Ammoniti: 38' pt Carletti (L), 40' pt Zampa (P), 12 st Rosseti (L), 20 st Andrade Siqueira (L), 36' st Tessiore (L), 47' st Barberini (L). Recuperi: 2' pt; 4' st. Angoli: Potenza Calcio 4 Latina Calcio 1932 1. Spettatori 1450.

Il Latina perde ancora e adesso è ultimo in classifica. A Potenza finisce 2-1 per i padroni di casa che superano i nerazzurri nelle gerarchie del Girone C dopo undici giornate giocate. E' vero che bisogna avere pazienza, ma che ne dica la dirigenza forse è lecito a questo punto iniziare a porsi dei quesiti e far scattare qualche campanello d'allarme prima che sia troppo tardi. Incassare tre sconfitte di fila e quattro gol dalle ultime due della classifica lascia intendere che la mission salvezza è più dura di quanto ci si aspettasse, soprattutto ora che il morale è basso dopo sei sconfitte nelle ultime sette partite.