Il Latina fa valere la legge del Francioni e dopo Picerno e Andria impallina anche il Campobasso con un pesante 4-1, frutto di una gara stavolta accorta, determinata e ben giocata, contro un avversario mai in partita e uscito tra i fischi della propria tifoseria, circa 300 tifosi arrivati dal Molise. I nerazzurri si confermano quindi squadra bifronte: incapace di fare punti in esterna, macchina da guerra in casa. La buona notizia sono le doppiette di Sane e Carletti, tracinatori insieme a un Tessiore che è il diamante della formazione di Di Donato. Un successo che fa morale e che serve a limare il gap dalla zona salvezza diretta.

IL TABELLINO

Latina-Campobasso 4-1

Latina (3-5-2): Cardinali, Giorgini, Di Livio (27' st Marcucci), Carletti (38' st Rossi), De Santis, Barberini, Sane (38' st Mascia), Tessiore (38' st D'Aloia), Esposito, Nicolao (20' st Atiagli), Ercolano. A disposizione: Alonzi, Celli. Allenatore: Bedetti.

Campobasso (4-3-3): Raccichini, Vanzan (16' st Pace), Dalmazzi, Bontà, Ladu (27' st Persia), Rossetti, Emmausso (16' st Parigi), Tenkorang, Liguori (27' st Martino), Fabriani, Magri. A disposizione: Zamarion, Coco, Sbardella, Nacci, Martino, Candellori, De Biase, Giunta, Persia, Vitali. Allenatore: Cudini.

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari. Assistenti: Lorenzo Poma di Trapani e Emilio Micalizzi Palermo. Quarto Ufficiale: Dario Madonna di Palermo.

Reti: 20' pt Carletti (L), 45' Sane (L), 22' st Sane (L), 24' st Carletti (L), 47' st Rossetti (rig. C)

Note - Ammoniti: 32' pt Rossetti (C), 37' pt Di Livio (L), 42' pt Bontà (C), 36' st Esposito (L). Espulsi: 14' st Bontà (C). Recuperi: 1' pt; 4' st. Angoli: Latina Calcio 1932 2 Campobasso 4Note: Spettatori totali 1020