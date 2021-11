Una vittoria che è linfa vitale per la classifica e per il morale. Il Latina fa tris di successi consecutivi in casa e - dopo Fidelis Andria e Campobasso - supera di misura il Messina e si rilancia. I nerazzurri agganciano a quota 17 la Paganese - che ha perso con il Palermo - e si mette alle spalle otto squadre, in attesa però che si giochi oggi il resto della 15esima del Girone C. Contro i siciliani di Eziolino Capuano è stata una partita spigolosa, difficile e di sofferenza, anche se solo nel finale. Una vittoria giunta però con doti inedite per questa squadra quelle dell'astuzia, della concentrazione e della capacità di colpire in quelle poche occasioni create, come quella costruita da Amadio e finalizzata da Carletti che ha guadagnato e capitalizzato il calcio di rigore che alla fine è risultato decisivo. Un viatico importante in vista della gara con il Bari di sabato prossimo, una iniezione di entusiasmo che, chissà, potrà servire per fare un colpo inaspettato.

IL TABELLINO

Latina-Messina 1-0

Latina (3-5-2): Cardinali; De Santis (24' st Celli), Esposito, Giorgini; Ercolano (24' st Teraschi), Tessiore, Amadio, Di Livio (15' st Barberini), Nicolao; Carletti (36' st Rossi), Sane (24' st Siqueira Andrade) . A disposizione: Alonzi, Marcucci, Mascia, Carissoni, Atiagli, D'Aloia, Rossi. Allenatore: Di Donato.

Messina (3-5-2): Lewandowski, Carillo, Celic (1' st Rondinella), Mikulic (13' st Damian), Fazzi, Sarzi Puttini (34' st Busatto), Fofana, Konate (1' st Catania), Simonetti (28' st Di Stefano), Vukusic, Adorante A disposizione: Fusco, Fantoni. Allenatore: Capuano.

Arbitro: Mario Cascone di Nocera Inferiore. Assistenti: Massimiliano Bonomo di Milano e Marco Lencioni di Lucca.Quarto Ufficiale: Ermanno Feliciani di Teramo.

Rete: 31' pt (rig.) Carletti

Note - Ammoniti: 30' pt Mikulic (M), 33' pt Di Livio (L), 35' pt Fofana (M), 5' st Sane (L), 5' st Fazzi (M), 11' st Carillo (M), 29' st Damian (M), 42' st Adorante (M). Recuperi: 5' pt; 4' st. Angoli: Latina Calcio 1932 4 ACR Messina 7Note: Spettatori totali 1154