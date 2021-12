Il calcio sa essere spietato. Ti capita, dunque, di assistere ad una partita dove c'è una squadra, il Latina, in totale controllo e sopra di due gol dopo 45' e di vederne un'altra, al rientro dagli spogliatoi, dove un'altra, il Monterosi, prima rischia di prendere il 3-0 e, poi, in 10' rimette a posto le cose. Ma non è finita qui, perché quando Jefferson sigla su rigore il 3-2, i viterbesi trovano la forza di tornare a galla portando a casa un pareggio pazzesco.

IL TABELLINO

Latina-Monterosi 3-3

Latina (3-5-2): Cardinali, Giorgini, Amadio, Di Livio (18' st Barberini), Carletti, Sane (18' st Andrade Siqueira), Tessiore, Carissoni, Esposito, Nicolao (29' st Celli), Ercolano (35' st Teraschi). A disp.: Ciammaruconi, Alonzi, De Santis, Marcucci, Atiagli, Zorzo, Gesmundo, D'Aloia. All.: Di Donato.

Monterosi Tuscia (3-5-2): Alia, Cancellieri (40' st Tonetto), Buono (29' st Caon), Borri, Polidori, Verde, Adamo, Rocchi (29' pt Tartaglia), Moise Mbende, Di Paolantonio, Buglio. A disp.: Marcianò, Polito, Tripoli, Nasini, Feudo. All.: Menichini.

Arbitro: Acanfora di Castellamare di Stabia.Assistenti: Lenza di Firenze e Pintaudi di Pesaro.Quarto Ufficiale: Vogliacco di Bari.

Reti: 7' pt Moise Mbende (Autorete M), 43' pt Ercolano (L), 6' st Verde (M), 15' st Moise Mbende (M), 26' st Andrade Siqueira (Rig. L), 30' st Verde (M)

Ammoniti: 13' st Carissoni (L), 25' st Buono (M) 32' st Adamo (M), 45' st Polidori (M), 48' st Tessiore (L) Recuperi: 2' pt; 3' st.. Note: Angoli: Latina Calcio 1932 3 Monterosi Tuscia 2, Spettatori 812 rotali