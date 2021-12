Il buon momento del Latina Calcio in campionato, dopo la splendida vittoria con il Palermo del 22 dicembre al Francioni, viene rovinato da una brutta notizia per l'ambiente nerazzurro. Il presidente Antonio Terracciano è stato infatti ricoverato ieri al Santa Maria Goretti a seguito di un malore. A quanto pare si sarebbe trattato di un problema al cuore che ha reso necessario un intervento di routine che è perfettamente riuscito. Il presidente del Latina rimarrà sotto osservazione per qualche giorno. A lui vanno gli auguri di pronta guarigione da tutto lo staff del Latina Calcio 1932 e della redazione di Latina Oggi.