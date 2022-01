Tutto in un colpo solo. Il Latina sbrana il Foggia allo Zaccheria e brinda nel migliore dei modi alla prima vittoria del 2022 che corrisponde anche al ritorno al successo in trasferta tra i professionisti dopo cinque anni (l'ultima con l'Entella in Serie B). I nerazzurri annientano i pugliesi sul piano del gioco, del ritmo, della voglia. Nonostante l'emergenza (solo 5 i giocatori di movimento per Di Donato in panchina), i pontini fanno vedere cose egregie per un'ora e più in cui riducono a brandelli la difesa dei satanelli con le incursioni costanti dei centrocampisti e degli esterni, i movimenti coordinati e la vivacità degli attaccanti e tre gol, firmati Nicolao, Esposito, Sane. Nel finale poi c'è da stringere i denti, quando il Foggia accorcia su rigore e poi prova l'arrembaggio, frenato grazie anche ai cambi che valgono il successo. Sono 28 i punti in classifica che eleggono di diritto la squadra nerazzurra tra quelle possibili mine vaganti del girone C.

IL TABELLINO

Foggia-Latina 1-3

Foggia (4-3-3): Alastra, Nicoletti, Gallo, Di Pasquale, Rizzo Pinna (23' st Rizzo), Rocca, Ferrante, Curcio, Girasole, Garofalo (23' st Vitali), Tuzzo (23' st Merola). A disposizione: Provitolo, Markic, Di Jenno, Martino, Di Grazia. Allenatore: Zeman

Latina (3-5-2): Cardinali, Giorgini, Di Livio, Barberini, Sane, Tessiore, Carissoni, Esposito, Nicolao (31' st De Santis), Ercolano (38' st Atiagli), Andrade Siqueira (25' st Rossi). A disposizione: Tonti, Celli, D'Aloia. Allenatore: Di Donato.

Arbitro: Zamagni di Cesena. Assistenti: Collu di Oristano e Porcheddu di Oristano. Quarto Ufficiale: Romaniello di Napoli.

Reti: 14' pt Nicolao (L), 40' Esposito (L), 10' st Sane (L), 15' st Curcio (rig. F)

Note - Ammoniti: 29' pt Di Pasquale (F), 42' pt Tessiore (L), 21' st Andrade Siqueira (L), 21' st Alastra (F), 25' st Barberini (L), 40' st Rocca (F), 42' st Giorgini (L). Recuperi: 2' pt. 5' st. Angoli: Foggia Calcio 1920 6 Latina Calcio 1932 5