Vittoria con brivido finale, ma primo obiettivo stagionale raggiunto: la salvezza diretta. Se c'erano dubbi sulla tenuta mentale affrontando l'ultima in classifica, il Latina li ha spazzati via tutti, così come ha spazzato via ieri la Vibonese, o almeno per un'ora abbondante, fino a quando un calo di tensione, sul risultato di 3-0, non ha per poco rovinato una festa che, però, rimane bella e meritata. La squadra di mister Di Donato è un treno lanciato a mille all'ora, in corsa verso i playoff. Per i pontini quella di ieri è la sesta vittoria nelle ultime dieci partite, la terza consecutiva che vale il settimo posto, a -3 dal Monopoli, -4 dal Palermo ma, cosa più importante, a quota 41 punti, uno in più della quota che rappresenta simbolicamente la matematica salvezza. Un risultato che rende ancora più interessante quello che succederà domani alle 18 al Francioni, quando arriverà l'Avellino, distanziato, lì davanti, al terzo posto, di sette punti.

IL TABELLINO

Latina-Vibonese 3-2

Latina (3-5-2): Cardinali; Carissoni, Esposito (12'st Celli), Giorgini; Ercolano (19'st Teraschi), Barberini (35'st Palermo), Amadio, Tessiore (34'st Di Livio), Sarzi ; Jefferson (12'st Sane), Carletti. A disposizione: Ciammaruconi, Tonti, Rosseti, De Santis, Atiagli, D'Aloia, Rossi. Allenatore: Di Donato

Vibonese (5-3-2): Marson; Corsi, Suagher, Polidori Caroso (15'st Mahrous), Blaze (1'st Volpe); Basso, Gelonese (43'st Panati), Cattaneo (15'st Zibert); La Ragione, Grillo (15'st Ngom). A disposizone: Mengoni, Risaliti, Bellini, Benhalqui. Allenatore: Orlandi

Arbitro: Andreano di Prato. Assistenti: Lisi di Firenze e Linari di Firenze. Quarto Assistente: Manzo di Torre Annunziata

Reti: 14'pt Barberini (L), 33'pt e 9'st Jefferson (L), 25'st Ngom (V), 29'st Volpe (V)

Note - Ammoniti: Blaze (V), Carosso (V), Esposito (L), Ercolano (L), Amadio (L), Mahrous (V), Teraschi (L), Palermo (L)Recuperi: 1' pt; 5' st. Angoli: 6-2. Spettatori 1048