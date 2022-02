Il Latina strappa un punto d'oro contro l'Avellino nel recupero della 22esima giornata del campionato di Serie C e continua la sua corsa verso i playoff. Sono 19 i punti conquistati in 9 giornate del girone di ritorno. Nessuno meglio della squadra di Di Donato che lima un punto al sesto posto del Monopoli che ieri ha perso, un punto d'oro anche perché di fronte ieri al Francioni c'era la squadra più in forma del momento. I lupi dell'ex Gautieri si sono dimostrati corazzata vera, squadra compatta e quadrata che ha pressato alto inibendo il gioco frizzante dei nerazzurri che hanno però resistito con cuore e grinta, rischiando solo in tre occasioni e, anzi, sfiorando il colpaccio in un finale infinito con il tiro di Tessiore. Un big match come non se ne vedevano da tempo all'ex Comunale, con tanto di rissa al termine dei quindici minuti di recupero (per infortunio all'arbitro). L'importante era muovere la classifica e i pontini lo hanno fatto ancora prima di affrontare sabato un altro ex, Vivarini, alla guida del atanzaro per un'altra sfida da zona playoff.

IL TABELLLINO

Latina-Avellino 0-0

Latina (3-5-2): Cardinali; De Santis, Esposito, Giorgini; Teraschi (13'st Ercolano), Tessiore, Amadio (43'st Barberini), Di Livio (23'st Palermo), Carissoni (43'st Sarzi Puttini); Sane (13'st Jefferson), Carletti. A disposizione: Ciammaruconi, Tonti, Sarzi Puttini, Rosseti, Barberini, Celli, Atiagli, D'Aloia, Rossi. Allenatore: Di Donato

Avellino (3-5-2): Forte; Silvestri, Scognamiglio, Bove; Rizzo (10'st Ciancio), Carriero (33'st Matera), Aloi, Kragl (10'st De Francesco), Tito; Kanoute (33'st Micovschi), Plescia (10'st Maniero). A disposizione: Pane, Pizzella, Murano, Mocanu, Di Martino. Allenatore: Gautieri.

Arbitro: Scatena di Avezzano. Assistenti: D'Angelo di Perugia e Biffi di Treviglio. Quarto Uomo: Baratta di Rossano

Note – Espulsi: 57'st Jefferson (L) e Silvestri per reciproche scorrettezze. Ammoniti: Giorgini, Carissoni, Aloi, Bove, Kragl, Rizzo, Silvestri. Angoli: 3-6; Recupero: 1'pt - 14'st. Dal 39'st l'arbitro Scatena lascia il posto al quarto uomo Baratta per infortunio.