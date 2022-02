Si ferma a Catanzaro la striscia positiva del Latina, che dopo tre vittorie e un pareggio si arrende per 3-1. I calabresi si confermano squadra più in forma del girone (insieme al Franavilla), rinfrancati dalla cura dell'ex Vivarini che ringrazia i suoi campioni e vince il big match. Sono stati loro a fare la differenza in una gara vissuta solo su alcuni lampi che hanno indirizzato il risultato verso i padroni di casa, indubbiamente superiori a livello di qualità della rosa. Dopo lo svantaggio, però, il Latina ha reagiando p con un eurogol di Giorgini, reso vano da un acuto ancora più incredibile di Vazquez che poi si è ripetuto dal dischetto. La classifica vede i pontini ancora in zona playoff, avvicinati dal Picerno (a -2), mentre la neve ha falcidiato la 29esima giornata con i rinvii di Campobasso – Turris (1-2 al termine del primo tempo) e Avellino – Catania, non disputata. Sconfitte che fanno comodo invece quelle di Juve Stabia, che resta dietro, e Palermo che rimane a +3 dai pontini.

IL TABELLINO

Catanzaro-Latina 3-1

Catanzaro (3-5-2): Nocchi T., Bayeye B. J., Biasci T. (dal 42′ st Carlini M.), Cinelli A. (dal 34′ st Welbeck N.), De Santis S., Fazio P., Scognamillo S., Sounas D. (dal 34′ st Bombagi F.), Vandeputte J., Vazquez F. (dal 34′ st Cianci P.), Verna L.. A disposizione: Branduani P., Romagnoli A., Bjarkason B. S., Gatti R., Martinelli L., Tentardini A. Allenatore: Vivarini

Latina (3-5-2): Cardinali M., Amadio S., Carissoni L., Carletti C. (dal 25′ st Rosseti L.), Di Livio L., Ercolano E. (dal 19′ st Teraschi M.), Esposito A., Giorgini A., Sane A., Sarzi D. (dal 36′ st De Santis E.), Tessiore A. (dal 25′ st Rossi A.). A disposizione: Ciammaruconi L., Tonti A., Atiagli N., Celli A., D'Aloia M. , Palermo M. Allenatore: Di Donato

Reti: 9' pt Vandeputte (Cz), 30' pt Giorgini (La), 44' pt Vazquez (Cz), 13' st rig. Vazquez (Cz)

Arbitro: Fiero di Pistoia; Assistenti: Trischitta di Messina e Andulajevic di Messina; Quarto ufficiale: Angelillo di Nola

Note - ammoniti: 41' pt Verna (Cz), 20' st Bayeye (Cz), 24' Cinelli (Cz), 26' st Sounas (Cz). Angoli: 5-2