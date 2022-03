Il Latina è più vivo che mai ed il pareggio di ieri ad Andria è la riprova di come la formazione nerazzurra abbia davvero voglia di continuare a recitare una parte importante in questo campionato. Dopo le sconfitte contro Catanzaro e, soprattutto, Potenza, Di Donato aveva chiesto ai suoi ragazzi una prova d'orgoglio che potesse soffocare sul nascere giudizi negativi, a suo modo di vedere, un tantino affrettati.

Questa è arrivata puntale e alla fine l'1-1 finale, vista la grande occasione fallita da Sane, può anche andare un tantino stretto alla squadra nerazzurra, arrivata in terra pugliese con gli uomini contati, ma pronta a vender cara la pelle. Un punto, alla fine, che fa morale in attesa dell'arrivo mercoledì del Francavilla.

IL TABELLINO

Fidelis Andria-Latina 1-1

Fidelis Andria (4-2-3-1): Saracco, Di Piazza (30' st Sorrentino), Urso (17' st Carullo), Monterisi (30' st Ortisi), Bubas, Nunzella, Riggio, Gaeta, Risolo, Bonavolontà (12' st Bolognese), Alcibiade. A disp.: Vandelli, Paparesta, Legittimo, Messina, De Marino, Ciotti, Calamita. All.: Di Leo.

Latina (3-5-2): Tonti, Sarzi Puttini, Giorgini, Di Livio, Carletti, De Santis, Barberini, Sane (48' st Mascia), Teraschi, Palermo (43' st D'Aloia), Ercolano (11' st Atiagli). A disp.: Cardinali, Ciammaruconi, Amadio, Esposito, Zorzo, Gesmundo, Valerio, Rossi. All.: Di Donato.

Arbitro: Fontani di Siena (Grasso di Acireale e Spina di Palermo. Quarto ufficiale: Castellone di Napoli).

Reti: 7' pt Urso (FA), 12' st Carletti (L)

Note: espulso al 50'st Mascia. Ammoniti: 12' pt Teraschi (L), 25' pt Urso (FA), 5' st Bonvalontà (FA), 6' st Barberini (L), 44' st Ciotti (FA), 47' st D'Aloia.