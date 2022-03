La notte del "Francioni" non regala emozioni e alla fine lo 0-0 tra Latina e Virtus Francavilla è il risultato che più di tutti rispecchia una notte dove di calcio giocato, di quello che piace soprattutto al tecnico Di Donato, se n'è visto poco. C'è da dire che rivisitando i novanta e più minuti, a provarci di più è stato il Latina, incapace però di mettere quel pizzico di qualità che tante volte, in questo girone di ritorno, gli ha dato la possibilità di portare a casa risultati importanti. La Virtus Francavilla, soprattutto nella ripresa, ha pensato più a contenere che ad offendere, riuscendo nell'intento di tornare a casa con lo 0-0.

