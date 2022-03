Si è spento a Roma, all'età di 86 anni, Angelo Deodati, presidente del Latina Calcio nella stagione 2000-2001, terminata con il terzo posto della squadra nerazzurra nel campionato di serie D dietro a Sambenedettese e Tivoli.Deodati è stato per anni protagonista del calcio laziale. Un presidente "vulcanico", che prima di approdare nel capoluogo pontino, aveva rifondato il Frosinone, reduce dalla radiazione, guidandolo per due stagioni.

A Latina, in quella stagione, ci aveva visto giusto all'inizio chiamando in panchina un allenatore di provata esperienza come Guido Attardi e affidando la direzione sportiva a Vittoria Cozzella. A complicargli i piani, la malattia dell'allenatore che aveva iniziato alla grande la stagione, prima della sconfitta casalinga contro il Cesi (1-2 il 12 novembre 2000) e il successivo pareggio esterno (2-2 a Foligno il 19 novembre 2000). Morale della favola, non certo a lieto fine visti gli obiettivi iniziali di stagione, Attardi guidò il Latina dalla prima alla 11esima giornata. Al suo posto venne scelto Ferdinando Rossi, ex giocatore del Torino ai tempi di Pulici e Graziani con i quali vinse lo scudetto nel ‘76, che guidò la squadra dalla 12esima alla 19esima giornata, prima di Fabio Salvatici che tra mille polemiche e contestazioni, riuscì a portare in porto la nave nerazzurra ottenendo il terzo posto.