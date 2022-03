Il Latina si è inceppato e non riesce più a graffiare . I nerazzurri incassano una sconfitta per 2-0 a Campobasso, dove i padroni di casa dimostrano di avere più "fame" dei colleghi nerazzurri, assestando i due colpi del ko in modo chirurgico, alla fine del primo e tempo e in avvio di secondo. Il Latina non sa più vincere e soprattutto non riesce più a segnare con regolarità. Due tiri di numero nello specchio della porta sono la testimonianza di come la squadra di Di Donato abbia perso quello smalto mostrato fino a un mestoet fa. Ora i numeri danno il polso della flessione: tre punti nelle ultime sei giornate in cui ha segnato soltanto due gol. Troppo poco. Per fortuna il bottino conquistato a febbraio pone i pontini ancora in zona playoff, con un nono posto che però adesso vacilla, con il team del capoluogo tallonato da Monterosi (-1), Juve Stabia (-2), Campobasso, Catania e Picerno (-4). Servirà una reazione nell'immediato futuro, visto che il Latina dovrà affrontare il rush finale con due sole gare delle cinque rimaste in casa, le altre fuori, tute complicate, a partire da quella di domenica prossima a Messina.

SS Campobasso Calcio 2 – 0 Latina Calcio 1932

SS Campobasso Calcio (4-3-1-2): Raccichini, Vanzan, Menna, Dalmazzi, Bontà, Rossetti (34' st Tenkorang), Candellori (45' st Nacci), Liguori (21' st Merkaj), Fabriani, Persia (45' st Sbardella), Bolsius (21' st Emmausso). A disposizione: Coco, Ladu, Martino, Di Francesco. Allenatore: Cudini.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Giorgini (8' st Sarzi Puttini), Amadio, De Santis, Barberini (8' st Di Livio), Sane (15' st Rosseti), Tessiore, Carissoni, Esposito, Ercolano (34' st Mascia), Jefferson (8' st Carletti). A disposizione: Tonti, Sarzi Puttini, Di Livio, Carletti, Rosseti, Celli, Palermo, Atiagli, D'Aloia, Rossi. Allenatore: Di Donato.

Arbitro dell'incontro: Kevin Bonacina di Bergamo.

Assistenti: Massimo Salvalaglio di Legnano e Marco Colaianni di Bari.

Quarto Ufficiale: Thomas Bonci di Pesaro.

Marcatori: 44' pt Persia (C), 7' st Bolsius (C)

Ammoniti: 19' pt Giorgini (L), 41' st Rosseti (L)

Recuperi: 0' pt; 4' st.

Angoli: SS Campobasso Calcio 2 Latina Calcio 1932 4

Note: 77 spettatori ospiti