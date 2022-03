Latina calcistica attende l'invasione dei tifosi del Bari (con la capienza al 100% sono attesi oltre duemila supporter biancorossi considerando altri 800 tagliandi della tribuna laterale), prossimo avversario al "Francioni" domenica pomeriggio (ore 17.30) dei nerazzurri. La società, però, ha lanciato uno slogan per i propri sostenitori: "Tutti in curva".

Questa è la promozione che la società ha riservato alla tifoseria locale per la gara di domenica con la quale i tifosi potranno accedere al settore al costo unico di 8 euro (oltre a 1,50 di diritto di prevendita). Sempre in curva resta valida la promozione per gli under 14 con il ticket ad un euro (oltre il diritto di prevendita di 1,50) accompagnati da un adulto pagante.