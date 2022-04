Il Latina perde contro il Bari che al Francioni conquista la matematica promozione in serie B. A decidere la sfida è un gol di Mirko Antenucci nel primo tempo nel momento migliore dei nerazzurri che dopo un avvio incoraggiante si sono spenti, smarrendo lucidità ed entusiasmo. L'attaccante biancorosso ha scodellato in rete un cross di Ricci mettendo il sigillo al match e siglando la rete che ha spalancato le porte alla promozione del Bari. I nerazzurri escono dal campo a testa bassa nonostante una prima mezz'ora giocata a viso aperto e senza complessi di inferiorità e si interrogano sul continuo digiuno di gol tra le mura amiche. L'ultima rete è stata siglata da Jefferson nella partita interna contro la Vibonese quasi due mesi fa. Poi poi nulla. Ha vinto il Bari davanti a oltre 3300 spettatori (di cui 1700 ospiti), con merito sbagliando anche un rigore con Antenucci, ipnotizzato da Tonti. La squadra di Mignani ha addormentato la partita nella ripresa facendo leva sul maggior tasso tecnico e spegnendo le poche fiammate del Latina che sono arrivate nel finale con una conclusione di Carletti uscita di pochissimo. Al triplice fischio grande festa per i tifosi baresi, la squadra, il tecnico Mignano e il presidente De Laurentis. Nel dopo partita il tecnico del Latina Daniele Di Donato ha spiegato che la strada per i play off non è compromessa. <Mancano ancora tre partite - ha detto - nel calcio può succedere di tutto e abbiamo l'ultima sfida che è uno scontro diretto con il Monterosi. Noi non molliamo>

Latina (3-5-2)

Tonti, Giorgini, Amadio, De Santis, Barberini (29' st Atiagli), Sane (15' st Carletti), Tessiore, Celli, Carissoni (40' st Rossi), Ercolano (15' st Teraschi), Jefferson. A disp.: Cardinali, Ciammaruconi, Sarzi Puttini, Mascia, Palermo, D'Aloia. All.: Di Donato

Bari (4-3-1-2)

Frattali, Maita (29' st Misuraca), Celiento (42' st Terranova), Di Cesare, Antenucci, Cheddira (16' st Simeri), D'Errico (16' st Scavone), Maiello, Citro (29' st Mallamo), Pucino, Ricci. A disp.: Polverino, Plitko, Bianco, Galano, Mazzotta, Belli, Paponi. All.: Mignani

Arbitro: Carrione di Castellammare di Stabia

Assistenti: Dicosta di Biella e Nasti di Napoli.

Quarto effettivo: Iannello di Messina.

Rete: 22'pt Antenucci

Note: ammoniti: 4' st D'Errico (B), 28' st Frattali (B). Spettatori 3295 di cui 1766 tifosi ospiti. Angoli 3-3. Recuperi: primo tempo 1', secondo tempo 4'.