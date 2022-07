Porta il nome di Daniel Sannipoli il primo colpo "nuovo" in entrata del mercato del Latina Calcio. Si tratta di un centrocampista classe 2000 che giunge dal Trastevere, dove ha praticamente sempre giocato sin dalle giovanili e, dal 2018, sempre titolare nel centrocampo dei capitolini. Un acquisto perfettamente in linea con quanto dichiarato dal club nerazzurro, alla ricerca di giovani da lanciare e da inserire in una rosa già rodata. Ieri sono arrivate altre due ufficialità, vale a dire i rinnovi del portiere Tonti (arrivato a gennaio della scorsa stagione) e il rientro del giovane centrocampista Mattia Di Mino, classe 2003 giunto a Latina via Palermo e poi girato in prestito al Chiedi, in Serie D, dove si è distinto con 32 presenze e 2 reti segnate. Hanno rinnovato anche Tonti, portiere esperto, e Di Mino, giovane che si è fatto le ossa in prestito al Chieti, in D, dove è stato protagonista.