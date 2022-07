Una conferma e un nuovo acquisto per il Latina 1932. I nerazzurri prolungano fino al 2024 il contratto del centrocampista Stefano Amadio, che ha rinnovato il contratto con la società nerazzurra fino al 2024. Un giocatore importante per lo scacchiere del tecnico Daniele Di Donato, grazie alla sua esperienza e alle sue qualità di gioco. Nella scorsa stagione Amadio ha disputato 28 partite in campionato, per un totale di 2.339 minuti, oltre ad una presenza in Coppa Italia di Serie C, contribuendo in maniera importante alla salvezza ottenuta con largo anticipo. Per questo motivo, la dirigenza ha deciso di proseguire il rapporto, in modo da poter contare sulle sue prestazioni per ancora una stagione.

Sempre ieri è arrivata la firma, poi annunciata poco fa, di Luca Fabrizi, attaccante classe 1998 proveniente dal Chieti, con cui ha disputato lo scorso campionato di Serie D.

La punta, che sarà a disposizione del tecnico Daniele Di Donato per l'inizio del ritiro alla ex Fulgorcavi, nella scorsa stagione ha messo a segno 16 gol e 4 assist in 27 presenze, dando un prezioso contributo alla causa della società neroverde. Queste prestazioni hanno convinto il D.S. Marcello Di Giuseppe a puntare su di lui per il salto il Lega Pro con la società nerazzurra.