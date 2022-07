Nuovo colpo in entrata per il mercato del Latina Calcio 1932. Si tratta di Antonio Esposito, difensore classe 2000, che arriva dal Renate con la formula del prestito fino al termine della stagione. Nato a Napoli il 4 maggio 2000, Esposito muove i suoi primi passi da calciatore nel settore giovanile del Frosinone. Successivamente si trasferisce al Monterosi e in seguito al Renate, dove nella scorsa stagione ha disputato 12 partite nel campionato di Serie C girone A e una in Coppa Italia di Serie C. Inoltre, nel corso della sua giovane carriera vanta anche una presenza in Nazionale Under 17. Un giocatore duttile, che può essere impiegato sia come terzino sinistro che come esterno di centrocampo. Subito dopo aver firmato il contratto con la società nerazzurra, Esposito sarà a disposizione del tecnico Daniele Di Donato per l'imminente inizio del ritiro pre-campionato