E' più che positivo il primo assaggio di Serie C per il Latina 1932 che ieri ha esordito sull'erba del Francioni (buonissima anche la cornice di pubblico nonostante fosse una domenica pomeriggio caldissima) nel match amichevole contro la Viterbese, battuta nel risultato (finale di 3-0) e soprattutto a livello di gioco e agonismo.

Un Latina sicuramente più spigliato e con le idee chiare impone subito ritmo alla partita, nei limiti consentiti da un caldo asfissiante e al netto dei carichi di lavoro ancora nelle gambe. Il 3-5-2 di mister Di Donato è praticamente una "fotocopia" della squadra dell'anno scorso, fatta eccezione per Antonio Esposito, posizionato sulla corsia di sinistra.

È un Latina intraprendente quello visto nei primi minuti, con buone trame offensive e una importante pressione nei confronti della Viterbese, che invece si è limitata a gestire il possesso palla senza però affondare in maniera pericolosa. Questa superiorità si concretizza 17'. Di Livio, molto ispirato nei primi minuti di gioco, mette al centro dell'area un pallone perfetto per Carletti; il bomber pontino con una pregevole mezza rovesciata infila la rete non lasciando scampo a Fumagalli. Bisogna aspettare fino al 29' per la reazione degli ospiti. Infatti, dopo una decisa azione sulla fascia destra, Megalaitis ha sui piedi una buona opportunità, con il destro che si perde sul fondo, non distante dalla porta di Cardinali. Nel finale della prima frazione di gioco è ancora pericolosa la Viterbese, grazie a Mungo che si esibisce in una bella girata al volo dalla destra dell'area di rigore; ancora una volta la sfera si perde fuori dai pali della porta nerazzurra. Il Latina però non sta a guardare e risponde prontamente alle offensive degli ospiti. Ancora un ottimo Di Livio, dopo aver saltato il suo diretto avversario, si presenta a tu per tu con Fumagalli e solo la traversa gli nega la gioia di un gol nettamente meritato. Si conclude così il primo tempo con il Latina meritatamente in vantaggio.

Nella seconda frazione, Di Donato opta subito per due cambi: entrano Fabrizi e Teraschi al posto di Rosseti e Antonio Esposito, con Carissoni spostato sulla fascia destra. Minuto 8 del secondo tempo e il Latina trova il raddoppio. Un ottimo Di Livio serve un pallone in profondità all'interno dell'area di rigore, dove si fa trovare prontissimo Carissoni, che insacca la rete con un preciso destro a giro. Al 12' arriva anche la rete del 3-0. Tessiore scarica in porta un destro potente che viene ribattuto dalla difesa, sul pallone si avventa Teraschi che serve al centro Fabrizi, libero di insaccare la sfera. Al quarto d'ora della ripresa arriva la consueta girandola di cambi; dentro Sannipoli, Barberini, Feltrin, Di Mino, Celli, Nori, Bordin e dopo un minuto è il turno anche di Tonti per la porta. Proprio quest'ultimo riesce, con una doppia parata, a tenere inviolata la porta dagli assalti della Viterbese.

Si conclude così con il risultato di 3-0 la sfida tra Latina e Viterbese. Una partita ben giocata da tutta la squadra nerazzurra, a dimostrazione del buon lavoro fatto durante queste tre settimane di ritiro.

Latina Calcio 1932: Cardinali (16' st Tonti), Ant. Esposito (1'st Teraschi), Giorgini, Amadio (15' st Bordin), Di Livio (15' st Barberini), Carletti (15' st Nori), Rosseti (1'st Fabrizi), De Santis (15' st Feltrin), Tessiore (15' st Sannipoli), Carissoni (15' st Di Mino), And. Esposito (15' st Celli). A disp.: Vona. All. Di Donato

Viterbese: Fumagalli, Pavlev, Semenzato, Ricci (1' st Riggio), Montegaudo, Santoni (1'st Marenco), Volpicelli (30 st' Aromatario), Megalaitis (1' st Polidori), Bianchimano (1' st D'Uffizi), Mungo (23' st Di Cairano), Andreis. A disp.: Chiccarella, Vespa, Sorrini, Castillo, Avvantaggiato, Simonelli. All.: Filippi

Marcatori: 17' pt Carletti, 8' st Carissoni, 12' st Fabrizi