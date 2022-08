Le ore del mattino, è risaputo, hanno l'oro in bocca. Chissà, magari è proprio così stando a quello che il Latina di Di Donato ha profuso nell'arco dei novanta minuti di questa mattina, martedì 24 agosto. Alle 10, Latina e Triestina sono andate in campo al "Francioni" per un test sicuramente indicativo per entrambe nonostante l'orario. E' arrivata un'altra vittoria per i nerazzurri, che con le gambe decisamente meno imballate rispetto alla sfida di sabato scorso con il Trastevere, sono apparsi brillanti, soprattutto nella prima frazione di gioco, con Teraschi e soprattutto Di Livio a fare il bello e cattivo tempo. Il 3-1 finale ha premiato una squadra, quella nerazzurra, capace a più riprese di esprimere un gioco scintillante.

IL TABELLINO

Latina-Triestina 3-1

Latina: Cardinali (16' st Tonti), Esposito Ant. (16' st Di Mino), Giorgini, Amadio (16' st Bordin), Di Livio, Rosseti (38' st Bersaglia), Barberini (16' st Sannipoli), Carissoni (16' st Cortinovis), Esposito And. (16' st Celli), Fabrizi (1' st Margiotta), Teraschi (42' st Nori). A disp.: Vona. All.: Di Donato

Triestina: Mastrantonio, Sabbione (9' st Ghislandi), Sarzi Puttini (25' st Rocchetti), Gori, Di Gennaro, Sottini (9' st Rocchi), Furlan, Pezzella, Ganz, Petrelli, Lovisa (9' st Felici). A disp.: Pozzi, Baldi, Pellacani, Crimi, Giannò, Adorante, Galliani. All.: Bonatti

Reti: 18' pt Rosseti, 21' pt Teraschi, 24' pt Sabbione, 15' st Margiotta