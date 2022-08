Alessio Riccardi è un nuovo giocatore nerazzurro. In campo con la maglia n. 30.

Il Latina Calcio 1932 piazza un altro grande colpo per questa sessione di calciomercato. La società è infatti lieta di comunicare l'acquisizione dall'AS Roma delle prestazioni sportive del centrocampista classe 2001 Alessio Riccardi. Il giocatore si è legato alla formazione nerazzurra con un contratto annuale con opzione di rinnovo per il secondo anno.

Il calciatore, nativo di Roma, ha percorso tutta la trafila nel settore giovanile giallorosso, per poi trasferirsi al Pescara in Serie B nella stagione 2020/2021 dove ha collezionato 9 presenze in totale, 8 in campionato e una in Coppa Italia dove ha anche segnato una rete. Inoltre, il centrocampista vanta presenze con tutte le nazionali giovanili dell'Italia.

Il Latina Calcio 1932 è lieto di accogliere Riccardi nella sua rosa per il prossimo campionato di Serie C, dove indosserà la maglia n. 30, e augura al calciatore una stagione ricca di successi sia personali che di squadra.

Queste le prime parole di Alessio Riccardi: "Sicuramente è un'opportunità per rilanciarmi al meglio. È una grande piazza e sono molto felice di essere qua. Questo è sicuramente un bel gruppo, che ha tantissime idee di calcio. Anche con il Mister ho avuto una bellissima impressione. Quella con il Trastevere (dove Riccardi era presente in tribuna allo Stadio Francioni n.d.r.) è stata una bella partita e non vedo l'ora di iniziare. Spero di fare il meglio possibile sia per me che per la squadra e comunque di arrivare il più lontano possibile".