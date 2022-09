Lo store del club in pieno centro, in via Eugenio di Savoia 41, le nuove maglie svelate al popolo nerazzurro e le parole del presidente Terracciano. Eccola qui l'antivigilia di campionato del Latina 1932 pronto, domenica sera (ore 20.30), a sfidare una delle grandi favorite alla vittoria finale, il Foggia di Boscaglia. Venerdì sera, intanto, alla presenza di tutto lo staff societario e tecnico, oltre che dei giocatori, l'inaugurazione nel cuore della città dello store e la presentazione agli sportivi anche delle nuove maglie ufficiali per la stagione 2022/23.