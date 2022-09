Il Latina rischia di pagare a caro prezzo, come se non fosse bastata la sconfitta, il passo falso di domenica pomeriggio contro il Pescara. In attesa di sapere se per la gara di mercoledì sera a Catanzaro, il tecnico Di Donato potrà recuperare Carletti e Di Livio, lo stesso allenatore ha perso per almeno un meso e mezzo Tessiore, una delle pedine cardine del suo scacchiere. Frattura scomposta del quarto metacarpo della mano destra per il centrocampista.

Questo il responso di ieri mattina dopo gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il giocatore dopo lo scontro di gioco durante la gara con il Pescara.Il calciatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico mercoledì mattina presso l'Icot di Latina e sarà operato dal Prof. Agostino Tucciarone e dal dott. Giovanni Pizza.

Tessiore sarà di nuovo in campo tra 45 giorni al termine anche della terapia riabilitativa.