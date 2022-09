Un pareggio figlio della panchina e di una ripresa che ha riconsegnato il Latina ai propri tifosi. Un 2-2 quello maturato ieri pomeriggio tra Latina e Giugliano che, alla fine, lascia l'amaro in bocca ai nerazzurri, soprattutto per le occasioni fallite in pieno recupero. Ancora una volta, però, la squadra pontina ha finito per regalare un tempo ai loro avversari.

IL TABELLINO

Latina-Giugliano 2-2

Latina (3-5-2): Cardinali, Giorgini, Amadio, Sannipoli (71' Riccardi), Carletti, Celli (46' Rossi), Bordin, Carissoni, Esposito And., Teraschi (15' Esposito Ant., 71' Di Mino), Margiotta (46' Fabrizi). A disp.: Giannini, Tonti, De Santis, Barberini, Di Mino, Nori, Riccardi, Cortinovis. All. Di Donato

Giugliano (3-5-2): Sassi, Ceparano, Poziello C., Salvemini (61' Nocciolini), De Rosa, Piovaccari (72' Kyeremateng), Oyewale, Zullo (76' D'Alessio), Gladestony (72' Felippe), Iglio (76' Rondinella), Biasiol. A disp.: Viscovo, Berman, Rizzo, Poziello R., Belardo, Scanagatta, Aruta, Gomez, Ghisolfi, Di Dio. All. Di Napoli

Arbitro: Lovison (Padova) Assistenti: Santarosa (Pordenone) e Bianchi (Pistoia) 4° uomo Crezzini ( Siena)

Reti: 13' Iglio (G), 30' Piovaccari (G), 73' Fabrizi (L), 79 Fabrizi (L)

Note ammoniti Teraschi, Giorgini , Carletti, Oyewale, Iglio, Di Donato (L dalla panchina), Amadio, Kyeremateng. Angoli 5-5. Recupero: 3', 4': 1338 spettatori con 468 abbonati e 99 tifosi ospiti.