Riprendono gli allenamenti in casa Latina Calcio 1932. Dopo il pareggio in rimonta contro il Giugliano, la squadra nerazzurra è pronta a tornare al lavoro in vista della sfida di sabato alle 20:30 contro l'Avellino allo Stadio Francioni.

I ragazzi guidati da Mister Daniele Di Donato, dopo aver goduto di un lunedì di riposo, saranno di scena sui campi della ex Fulgorcavi a partire da oggi, mentre da domani e fino a giovedì si trasferiranno sul sintetico dello Stadio Bartolani di Cisterna di Latina. Venerdì invece la squadra si sposterà sull'erba del Francioni per effettuare la rifinitura e mettere a punto gli ultimi dettagli in vista del match contro i lupi biancoverdi.