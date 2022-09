Finisce al Francioni con la seconda vittoria del Latina, la prima davanti al pubblico di casa.

45'st - Sei minuti di recupero

40'st - Ammonito anche Cardinali

40'st - Entra Riccardi, esce Tessiore

31'st - Dentro Garetto per Dell'Oglio. Fuori Trotta per Gambale. Fuori Auriletto dentro Tito: triplo cambio per l'Avellino

31'st - Cambio Latina: fuori Carletti dentro Margiotta. Ammonito Carletti per perdita di tempo

28'st - Ammonito anche Sannipoli

26'st - Palo pieno colpito da Casarini su errore in ripartenza del Latina

24'st - Cambio Latina: dentro Bordin, fuori Di Livio

22'st - Ammonito Carissoni

12'st - Ammonito Di Livio

2'st - Parte subito forte l'Avellino. Tacco di Ceccarelli, cross di Matera per Casarini che in area piccola schiaccia di testa ma la palla sfila alta

1'st - Senza cambi inizia la ripresa al Francioni. Latina in vantaggio con Fabrizi

Fine primo tempo

45'pt - Un minuto di recupero

44'pt - Angolo Avellino, palla a Ceccarelli che mette giù da solo davanti alla porta. Arriva Amadio che salva tutto. Una spaccata che vale come un gol

42'pt - Ancora lui, ancora Luca Fabrizi: quarta rete per lui. Cross di Sannipoli da destra, il cobra nerazzurro spunta alle spalle di Aya sul primo palo e di testa brucia Marcone

42'pt - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL LATINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CON FABRIZIIIIIIIIIII

40'pt - Angolo di Sannipoli, mischia in area su cui c'è una trattenuta più che sospetta su Esposito che va giù sotto gli occhi dell'arbitro che non se la sente di fischiare

39'pt - Risposta del Latina. Cross di Carissoni, velo di Fabrizi con Sannipoli che irrompe in area, mette giù e spara con il destro: palla sull'esterno della rete

35'pt - Enorme occasione divorata dall'Avellino dopo una bellissima azione in verticale. Trotta serve nello spazio Russo che brucia De Santis ma si allunga troppo la palla in area: Cardinali è a dir poco strepitoso nel buttarsi in uscita bassa ed evitare un gol fatto

31'pt - Ammonizione più che dubbia su De Santis per un fallo a centrocampo. L'intervento era sul pallone

25'pt - Ammonito Ceccarelli per fallo su Carissoni che gli era andato via

22'pt - Buona trama del Latina: cross di Sannipoli, la palla spiove in area deviata da Aya, arriva Tessiore che in spaccata non riesce ad indirazzare in porta

19'pt - De Santis si immola in diagonale a fermare in scivolata, dentro l'area, su tiro a botta sicura di Trotta

8' pt - Un vero miracolo di Cardinali che vola a togliere da sotto l'incrocio dei pali un tiro di Ceccarelli da 25 metri. Prima vera occasione del match dopo due sortite offensive pontine con altrettanti cross non andati a buon fine

15'pt - Ammonito Tessiore per fallo su Matera

LATINA - AVELLINO 1-0 42'pt Fabrizi

LATINA 3-5-2: Cardinali; De Santis, Esposito, Giorgini; Sannipoli, Di Livio, Amadio, Tessiore, Carissoni; Fabrizi, Carletti. A disposizione: Giannini, Tonti, Barberini, Di Mino, Celli, Rossi, Bordin, Riccardi, Cortinovis, Margiotta. Allenatore: Di Donato

AVELLINO: 4-3-3: Marcone; Ricciardi, Moretti, Aya, Auriletto; Casarini, Dall'Oglio, Matera; Russo, Trotta, Ceccarelli. A disposizione: Pane, Tito, Franco, Garetto, Gambale, Murano, Guadagni, Maisto, Illanes, Mocovschi. Allenatore: Taurino

Arbitro: Cavaliere di Paola. Assistenti: Monaco di Termoli e Marchetti di Trento. IV Uomo: Gigliotti di Cosenza