Il sabato italiano da stropicciarsi gli occhi e stile "Sergio Caputo" è figlio del più bel Latina degli ultimi anni. Il calcio champagne dei primi quarantacinque minuti consegna ai nerazzurri una vittoria devastante e tre punti di vitale importanza in chiave futura. Bello da vedere, a tratti perfetto, il Latina ha finito per demolire sin dall'avvio di gara le speranze di una squadra, la Viterbese, colpevole forse di aver trovato sulla propria strada una formazione nettamente più forte. Il 5-1 finale, la certificazione a fuoco di un pomeriggio d'altri tempi.

Viterbese-Latina 1-5

Viterbese (3-4-1-2): Fumagalli, Volpicelli (65' Simonelli), Megalaitis, Marotta, Mungo (65' Di Cairano), Ricci, Montegaudo, Andreis (46' D'Uffizi), Mbaye (54' Polidori), Nesta, Marenco (31' Rodio). A disp.: Bisogno, Chicarella, Sorrini, Semenzato, Manarelli. All.: Filippi

Latina (3-5-2): Cardinali, Giorgini, Amadio (60' Bordin), Di Livio, Sannipoli, Carletti (66' Rosseti), Tessiore (66' Riccardi), De Santis, Carissoni, Esposito And. (46' Celli), Fabrizi (66' Margiotta). A disp.: Giannini, Tonti, Barberini, Di Mino, Rossi. All.: Di Donato

Arbitro: Collu (Cagliari)

Assistenti: Tinelli e Munerati (Rovigo)

Quarto uomo: Burlando (Genova)

Reti: 6'pt Fabrizi, 25' Di Livio, 30' Carissoni, 34' Tessiore, 33'st Margiotta, 45' Marotta.

Note: Ammoniti: 49' Marotta (V), 52' Celli (L), 53' Rodio (V), 57' Amadio (L), 86' Di Cairano (V). Espulso al 92' Di Cairano (V), Angoli: 9-8. Recupero: 1', 2'. Spettatori 750, paganti 421 e abbonati 329