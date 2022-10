45'st - Quattro i minuti di recupero al Francioni

38'st - Cross di Carissoni, testa di Carletti che mette Fabrizi solo davanti a Sassi. Palla fuori di un soffio

30'st - Esce Rosseti, entra Fabrizi per il Latina

19'st - Triplo cambio Latina: entrano Carletti, Tessiore e Sannipoli, fuori Di Mino, Rossi e Barberini

13'st - GOL del Giugliano. Spettacolare la rete di Rizzo che riceve lo "scarico" di Kyeremateng e con un pallonetto sontuoso supera Tonti che può solo sfiorarla

12'st - Celli regala palla a Kyeremetang che guadagna spazio e poi con il destro spara a rete. Palla fuori di poco

2'st - Buona iniziativa di Barberini che trova un corridoio centrale ma al momento del tiro non riesce a trovare la porta

1'st - Cambio Latina. Entra Carissoni, esce De Santis

Fine primo tempo al Francioni. In vantaggio il Giugliano con Di Dio

45'pt - Un minuto di recupero

34'pt - Il Giugliano è padrone della situazione. Di Dio affonda a sinistra, con il destro cerca il gol negato solo da una deviazione di Celli

26'pt- Un bolide di Di Mino da 25 metri a raccogliere una respinta dopo un angolo del Latina. Una botta centrale che Sassi devia non senza difficoltà

17'pt - Occasione enorme del Giugliano. Ancora una volta è Rizzo ad accendere i campani: filtrante bellissimo in verticale che taglia fuori tutta la difesa nerazzurra. Ghisolfi è solo davanti a Tonti e prova lo scavetto con la palla che esce di un millimetro

12'pt - Subito occasione per il Latina. Filtrante di Bordin per Rosseti che si gira bene in area ma al momento del tiro manca la palla a causa del campo sconnesso

9'pt - GOL del Giugliano. Errore di Giorgini in uscita, Rizzo ruba palla al limite, finta il tiro poi appoggia all'accorrente Di Dio che davanti a Tonti non può sbagliare

4'pt - Subito buon ritmo: tiro di Felippe dopo un angolo del Giugliano. Palla respinta da Giorgini

1'pt - Calcio di inizio assegnato al Latina che attacca verso la Curva Nord del Francioni

Primo turno di Coppa Italia per il Latina contro il Giugliano. Annunciato il turn-over: unici titolare Giorgini e De Santis. Dal primo minuto Riccardi

LATINA - GIUGLIANO 0-2 9'pt Di Dio, 13'st Rizzo

Latina 1932: Tonti; De Santis (1'st Carissoni), Celli, Giorgini; Rossi (19'st Carletti), Riccardi, Barberini (19'st Tessiore), Bordin, Di Mino (19'st Sannipoli); Rosseti (30'st Fabrizi), Margiotta. A disposizione: Cardinali, Giannini, Amadio, Di Livio, Nori, Esposito. Allenatore: Di Donato

Giugliano: Sassi, Felippe, Rizzo, Poziello, Biasiol, Scanagatta, Rondinella, Gomez, Ghisolfi, Di Dio, Kyeremateng (17'st Nocciolini). A disposizione: Viscovo, Rob Coprean, Aruta, De Lucia, De Francesco. Allenatore: Di Napoli

Arbitro: Gigliotti di Cosenza. Assistenti: Capriuolo e Signorelli di Paola. Quarto Uomo: Verrocchi di Sulmona

Note - Ammoniti: Poziello, Celli. Recuperi: 1'pt e