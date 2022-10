Finisce al Francioni, partita dominata nonostante l'inferiorità numerica e l'assalto finale del Taranto. Terzo successo consecutivo per i nerazzurri che raggiungono i piani alti

45'st - Sono sei i minuti di recupero

35'st - Doppio cambio Latina: fuori Tessiore e Rosseti, dentro Riccardi e Margiotta

33'st - Gol mangiato da Infantino che solo davanti a Cardinali, dopo una mischia, gli tira praticamente addosso ciccando la sfera

23'st - Dentro Rosseti per uno stremato Fabrizi

19'st - Azione travolgente di Carissoni sulla sinistra. Cross lungo per Bordin che dal limite si coordina e prova un diagonale al volo che si spegne sul fondo

16'st - Cambio Latina: fuori Di Livio, dentro Bordin

13'st - Prima vera occasione per il Taranto. Bel cross da sinistra che spiove in area. Infantino si avvita di testa con la palla che esce di poco al lato

4'st - Amadio appoggia per Giorgini che lascia partire da sinistra un cross che spiove sul secondo palo. A rimorchio arriva come un fulmine Sannipoli che in terzo tempo sovrasta il marcatore e mette dentro

4'st - GOOOLLLL DEL LATINA con Sannipoli

2'st - Episodio da moviola al Francioni. Carletti alza troppo la gamba nel tentativo di anticipare Mastromonaco colpendolo al volto con lo scarpino. Per l'arbitro è rosso. Il Latina resta in dieci

1'st - Cambio per il Taranto che sostituisce il portiere Vannucchi, infortunato, con Russo

Primo tempo senza gol al Francioni. Il Latina domina il campo ma non graffia. Da rivedere il gol annullato a Fabrizi

45'st - Due i minuti di recupero

39'pt - Bella azione sulla destra. Tessiore per Amadio che crossa: Carletti svetta ma la sua incornata è centrale. Blocca Vannucchi

33'pt - Bella discesa di Carissoni, cross basso in area con due deviazioni che però non trova nessun giocatore del Latina appostato

27'pt - Il Latina segna, ma l'arbitro annulla non si sa bene per quale motivo. Dopo angolo di Tessiore, sponda aerea di Esposito, il portiere tarda l'uscita con Fabrizi che lo anticipa di testa quando il gioco però era già stato fermato

14'pt - Ancora bella azione del Latina. Cross di Tessiore, taglia sul secondo palo Carissone che di testa incorna in diagonale di pochissimo al lato

8'pt - Bel cross di Sannipoli per Carletti che viene anticipato da un difensore

1'pt - Inizia al Francioni alle 17.30 in punto. Latina che attacca verso la curva ospiti

Si torna in campo al Francioni dopo il turno di Coppa Italia di martedì sera che ha visto vincere il Giugliano. Al Francioni c'è il Taranto di Eziolino Capuano. Di Donato sceglie la formazione tipo, con Giorgini, De Santis e Andrea Esposito in difesa davanti a Cardinali. In mezzo al campo Amadio, Di Livio e Tessiore con ai lati Sannipoli e Carissoni. In avanti Fabrizi con Carletti.

LATINA - TARANTO 1-0 4'st Sannipoli

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis, Esposito And. (K), Giorgini; Sannipoli, Di Livio, Amadio, Tessiore, Carissoni; Fabrizi, Carletti. A disposizione: Giannini, Tonti, Rosseti, Barberini, Di Mino, Celli, Rossi, Bordin, Riccardi, Margiotta. Allenatore: Di Donato

TARANTO: Vannucchi (1'st Russo), Ferrara, Antonini, Manetta, Infantino, Labriola, Guida, De Maria, Evangelisti, Mastromonaco, Romano. A disposizione: Granata, Panattoni, Mazza, Raicevic, Romano, Vona, La Monica.

Arbitro: Taricone di Perugia. Assistenti: Galimberti, di Seregno, Toce di Firenze. IV Uomo: Restaldo di Ivrea

Note - Ammoniti: Fabrizi. Espulsi: 2'st Carletti