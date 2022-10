25'st - Subito una sgroppata a sinistra di Esposito. Cross forte al centro ma facile preda di Albertazzi

24'st - Entra Antonio Esposito esce Di Mino tra gli applausi

18'st - Esce Di Livio, ammonito, entra Rosseti

10'pt - Il Latina va avanti con una spledida azione. Fabrizi chiama addosso a sè due difensori, poi taglia per Di Livio che guadagna il fondo e crossa. Sul secondo palo arriva Di Mino che vola in alto sul proprio difensore e di testa mette a segno il suo primo gol in nerazzurro

10'pt - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DEL LATINA CON DI MINOOO

5'st - Episodio dubbio in area di rigore del Picerno. Bordin anticipa secco Pagliai e poi va giù, quasi sicuramente toccato dal difensore. Per l'arbitro tutto regolare

1'st - Il Latina cambia subito. Dentro Celli per Esposito. Il capitano forse fermato da un problema muscolare

45'pt - Fine primo tempo al Francioni

41'pt - Buon momento dei pontini. Cross di Sannipoli, Di Mino taglia sul secondo palo e in spaccata impegna Albertazzi

39'pt - Esce il Latina. Angolo di Tessiore, Esposito vola di testa ma trova un difensore. La palla resta viva. Cross di Di Mino, Giorgini arriva a rimorchio e col piattone destro la mette fuori di un metro

34'pt - Monologo Picerno. Golfo affonda a destra, ubriaca di finte Giorgini poi entra in area e tenta un tiro cross che esce di un soffio oltre la traversa dopo una leggera deviazione di Cardinali

29'pt - Kouda ruba palla a Bordin, punta l'area e va al tiro. Ancora una volta vola Cardinali a salvare tutto

22'pt - Complice le assenze Di Donato ha reinventato il suo Latina a causa della situazione infortuni che ha messo out ben 5 giocatori, con Carletti che è squalificato. Un 3-4-2-1 in cui di Livio e Tessiore si alternano come trequartisti dietro a Fabrizi. In cabina di regia Bordin e Amadio. Ma a metà del primo tempo questa scelta non sembra aver portato i frutti sperati.

17'pt - Prima occasione per il Latina. Punizione di Bordin dalla trequarti che spiove in area, Fabrizi si incunea tra i difensori e di testa impegna Albertazzi

13'pt - Il Latina, completamente rimaneggiato, non è partito affatto bene. Kouda affonda a sinistra, entra in area e impegna ancora Cardinali

5'pt - Altra occasione enorme per il Picerno. Kouda vince due rimpalli, entra in area di rigore e spara a botta sicura. Strepitoso Cardinali con il riflesso

2'pt - MIRACOLOOO DI CARDINALI che intuisce l'angolo giusto e vola a parare un rigore calciato bene da Emmanuele Esposito

1'pt- Partenza da incubo per il Latina. Palla persa a metà campo, il Picerno affonda: tacco di Diop che smarca Golfo che punta Esposito e lo salta procurandosi il fallo da rigore.

LATINA - PICERNO 1 -0 10'pt Di Mino

LATINA 1932: Cardinali; De Santis, Esposito And., Giorgini; Sannipoli, Bordin, Amadio, Di Livio, Di Mino; Tessiore, Fabrizi. A disposizione: Giannini, Tonti, Esposito Ant., Rosseti, Barberini, Celli, Rossi, Nori, Riccardi, Cortinovis, Teraschi. Allenatore: Di Donato

PICERNO: Albertazzi, De Cristofaro, Allegretto, Kouda, Esposito E., Garcia, Pagliai, Golfo, Diop, De Ciancio, Novella. A disposizione: Crespi, Pitarresi, Liurni, Albadoro, Dettori, Santarcangelo, Gerardi, Reginaldo, Monti, Montesano. Allenatore: Longo

Arbitro: Milone di Taurianova. Taverna di Bergamo, Fumarulo di Barletta. 4° Uomo: Mascolo di Castellamare di Stabia