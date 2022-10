Dopo quello di Messina, un altro pomeriggio da dimenticare per il Latina caduto sotto i colpi di un Monterosi Tuscia che ha semplicemente fatto il proprio, approfittando di un'altra giornata storta della squadra di Di Donato. Un gol per tempo, il primo a freddo direttamente dalla bandierina di sinistra sotto la curva nord, ha consegnato alla squadra di Menichini tre punti importanti. Il Latina, invece, dopo un'altra prova impalpabile, deve interrogarsi sul perché di questa, speriamo, momentanea metamorfosi.

IL TABELLINO

Latina-Monterosi 0-2

Latina (3-5-2): Cardinali; De Santis, Esposito And. (16'pt Cortinovis), Giorgini; Sannipoli, Di Livio (33'st Rossi), Amadio, Riccardi (1'st Di Mino), Tessiore; Carletti (16'st Rosseti), Fabrizi. A disp.: Giannini, Tonti, Esposito Ant., Pellegrino, Barberini, Celli. All.: Di Donato.

Monterosi Tuscia (3-5-2): Alia; Mbpende, Tartaglia, Piroli, Cancellieri; Parlati (18'st Gasperi), Verde, Lipani, Di Paolantonio; Rossi (3'st Santarpia), Carlini (43'st Costantino). A disp.: Moretti, Malatesti, Burgio, Giordani, Liga, Di Francesco, D'Antonio, Tolomello, Cirone, Di Renzo. All.: Menichini.

Arbitro: D'Eusanio di Faenza

Assistenti: Rispoli di Locri e Merciari di Rimini

Quarto uomo: Selva di Alghero

Reti: 7'pt Di Paolantonio, 36'st Santarpia

Note: ammoniti Amadio, Verde, Fabrizi, Piroli, Di Mino. Spettatori 1468 di cui 466 abbonati. Angoli 5-6. Recupero: 4' pt, 5' st