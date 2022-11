Troppo brutto per essere vero, quantomeno accostabile a quello di inizio stagione. Tanta buona volontà, per carità, ma qui ci fermiamo. Il Latina 1932 di ieri pomeriggio è un lontano parente della squadra ammirata in avvio di campionato. Poche idee e "nebbia" fitta anche quando si è trattato, dalla fine del primo tempo, di giocare con l'uomo in più. Differenza numerica che, nella ripresa, non si è vista con la Juve Stabian a controllare sin troppo agevolmente il tentativo, peraltro inutile, da parte del Latina di provare a dare un senso al proprio pomeriggio calcistico.

Il Tabellino

Latina-Juve Stabia 0-0

Latina (3-5-2): Tonti; De Santis, Giorgini, Cortinovis; Carissoni, Di Livio, Amadio (35'st Bordin), Riccardi, Esposito Ant. (16'st Sannipoli); Carletti (1'st Fabrizi), Margiotta. A disp.: Cardinali, Giannini, Pellegrino, Barberini, Di Mino, Celli, Nori, Esposito Andr.All.: Di Donato.

Juve Stabia (4-3-3): Barosi; Peluso, Cinaglia (24'pt Vimercati), Caldore, Mignanelli; Scaccabarozzi, Berardocco, Ricci (32'st Maselli); D'Agostino (16'st Carbone), Zigoni (1'st Altobelli), Pandolfi (32'st Santos). . A disp. : Russo, Maresca, Dell'Orfanello, Carbone, Bentivegna, Guarracino, Della Pietra, Silipo, Picardi. All.: Colucci.

Arbitro: Panettella di Bari

Assistenti: Centrone di Molfetta e Vitale di Ancona

Quarto uomo: Rinaldi di Bassano del Grappa

Reti:

Note: Espulso al 44'pt Vimercati per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Zigoni, Giorgini, Peluso, Carissoni. Angoli 4-2 per il Latina. Recupero: 1'pt, 4'st.