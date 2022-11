Un sin troppo generoso secondo giallo sulla testa di Cortinovis al 22' della ripresa, quando il Latina era in pieno controllo della partita all'"Ezio Scida" di Crotone, si è tramutato in qualcosa di troppo per la generosità di una squadra, quella nerazzurra, che ieri ha subito la quarta sconfitta nelle ultime sei partite, mai però così immeritata. Un gol di Mogos ha gelato le aspirazioni di una squadra, quella di Di Donato, che è stata capace, sino a quando è rimasta in undici, di mettere sotto scacco la seconda della classe.

IL TABELLINO

Crotone-Latina1-0

Crotone (4-3-3): Dini; Calapai, Golemic, Cuomo, Giron (1'st Mogos); Awua, Petriccione, Vitale (1'st Kargbo); Pannitteri (13'st Chiricò), Gomez (35'st Carraro), Tribuzzi (23'st Tumminello). A disp.: Branduani (GK), Lucano, Bove, Giannotti, Bernardotto, Papini, Rojas, Crialese, Panico. All.: Nardecchia (Lerda squalificato).

Latina (3-5-2): Tonti; De Santis, Giorgini, Cortinovi; Sannipoli, Di Livio (26'st Barberini), Bordi, Riccardi, Carissoni; Fabrizi, Margiotta (21'st Rosseti). A disp.: Giannini, Esposito And., Pellegrino, Carletti, Di Mino, Celli, Nori, Esposito Ant. All.: Di Donato.

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore

Assistenti: Licari di Marsala e Regattieri di Finale Emilia

Quarto ufficiale: Taricone di Perugia.

Rete: 34'st Mogos

Note: Espulso al 22'st per doppia ammonizione Cortinovis. Ammoniti Margiotta, Petriccione, Cuomo, Tumminello, Bordin. Angoli 7-2. Recupero: pt 1', st 6'