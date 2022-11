Sette partite consecutive senza vincere, quattro senza segnare. La squadra esce tra i fischi della Curva Nord

50'st - Stava per succedere l'impossibile al Francioni. Il Latina, tutto in avanti, si fa trovare scoperto in contropiede. Starita si fa tutto il campo palla al piede, entra in area e prova in diagonale trovando un super Tonti

48'st - Incredibile al Francioni. Espulso Bussaglia per doppia ammonizione e anche Pippo Pancaro dalla panchina

46'st - Angolo di Bordin, testa di Fabrizi al lato

45'st - Sono sei i minuti di recupero

41'st - Di Donato si gioca la carta Nori. Terza punta in campo con l'esordio del classe 2004 al posto di Di Livio

40'st - Monopoli in dieci uomini per l'espulsione di Simeri per un fallo in cui ha rimediato il secondo giallo

30'st - Di Donato cambia tutto. Fuori Carletti - infortunato - dentro Rosseti. Fuori anche Riccardi e De Santis per Di Mino e Tessiore

14'st - Incredibile parata di Vettorel: cross di Carissoni, Celli svetta in area e gira nell'angolino trovando la risposta miracolosa del portiere pugliese

8'st - Gran cross di Di Livio per Fabrizi che solo in area piccola mette la palla fuori

2'st - Grande discesa sulla sinistra di Riccardi che si fa tutto il campo palla al piede e poi alleggerisce per Di Livio. Controllo e tiro con la palla che esce di poco

1'st - Cambi da entrambi le parti. Per il Latina dentro Sannipoli fuori Antonio Esposito. Per il Monopoli fuori Drudi dentro Fornasier

45'pt - Un minuto di recupero al culmine di un primo tempo letteralmente da sbadigli

44'pt - Ammonito Antonio Esposito per fallo di reazione

42'pt - Occasione enorme per i nerazzurri: punizione da destra di Bordin, sul secondo palo irrompe De Santis che in spaccata mette di poco fuori

28'pt - Bella incursione di Riccardi a sinistra. Palla dentro l'area, blocca facile Vettorel

13'pt - Prima grande occasione del Latina. Bordin dal limite su punizione chiama Vettorel alla parata plastica

2'pt - Subito pericolo in area di rigore. Bordin spazza su Fella su un cross dalla sinistra. Palla o gamba? L'arbitro opta per un calcio d'angolo

LATINA - MONOPOLI 0-0

LATINA 3-5-2: Tonti; De Santis, Celli, Giorgini; Carissoni, Di Livio, Bordin, Riccardi, Esposito A.; Carletti, Fabrizi. A disposizione: Cardinali, Giannini, Pellegrino, Sannipoli, Tessiore, Rosseti, Barberini, Di Mino, Nori, Esposito And. Allenatore: Di Donato

MONOPOLI: Vettorel, Pinto, Falbo, Bizzotto, Simeri, Drudi, Fella, Vassallo, Hamlili, Manzari, Vtteritti. A disposizione: Avogadri, Iurino, Di Benedetto, Fornasier, Starita, Rolando, Montini, Radicchio, Bussaglia, Cascella, Piarulli. Allenatore: Pancaro

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria. Assistente: Pedone di Reggio Calabria e Marchetti di Trento. Quarto Uomo: Coppola di Castellamare di Stabia