Il Latina Calcio 1932 ha ottenuto il prestito di Nicolas Belloni, giovane attaccante argentino classe 2001 di proprietà del Pescara che ha iniziato la stagione con il Potenza, facendo più che altro panchina.

Classe 2001, Nativo di Buenos Aires, l'attaccante ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del River Plate, per poi trasferirsi al Pescara. Nella scorsa stagione ha giocato in prestito all'Imolese, dove in 34 partite ha messo a segno 4 gol. Nella prima parte della stagione 2022/23 invece Belloni ha fatto parte della rosa del Potenza, con un bottino di 16 partite, per un totale di 224 minuti e una rete segnata. Il nuovo attaccante nerazzurro vestirà la maglia numero 9. Ecco le sue prime parole dopo il trasferimento: "Sono molto felice e ringrazio tutti per questa possibilità. Aspetto di fare benissimo per questa storica piazza e per tutti i tifosi e i compagni"

Intanto è sempre più vicino l'addio ad Andrea Giorgini, difensore centrale classe 2002 ormai ad un passo dalla Serie B con la maglia del Sud Tirol.