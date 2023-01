Il Latina Calcio acquista anche l'esterno Salvatore Gallo, proveniente dal Vastogirardi Calcio, società impegnata nel campionato di Serie D girone F. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Nato a Palermo il 19 settembre 2001, Gallo è un laterale sinistro che ha iniziato la sua carriera con il Glacis United, squadra di Gibilterra, con la quale ha collezionato 32 partite e 8 reti in totale. Ad agosto 2021 torna in Italia, prelevato dalla Nocerina, squadra con la quale scende in campo per 5 volte.

L'ultimo trasferimento è datato febbraio 2022, quando Gallo è passato al Vastogirardi. In quest'ultima esperienza ha collezionato 17 partite impreziosite da due reti nel campionato di Serie D girone F, oltre a 3 partite e un gol in Coppa Italia di Serie D.