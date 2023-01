Vigilia del match contro il Pescara per il Latina 1932. I nerazzurri apriranno il 2023 con la seconda giornata di ritorno del campionato di Lega Pro, Girone C, al cospetto di una corazzata per una partita difficile, così come ha ammesso in conferenza stampa il mister dei pontini Daniele Di Donato: "Affrontiamo una squadra tosta e costruita per vincere. Ovvio che da parte nostra servirà dare il massimo e non sbagliare nulla".

Una gara che giunge nel pieno del mercato che ha tolto a Di Donato Carletti, unico vero attaccante di categoria, e donato Nicolas Belloni oltre che l'esterno Salvatore Gallo: "Belloni è arrivato oggi con noi. Ovvio che sono giovani, bisogna integrarli e farli crescere. Per quanto ci riguarda il mercato non deve interessarci. A me le sfide così sono sempre piaciute e mi esaltano. A prescindere da chi arriverà o chi partirà, l'obiettivo resta quello di migliorare la famosa asticella di cui si parlava ad inizio campionato. Obiettivo che per ora è raggiunto".

Pensando alla formazione di domani (inizio all'Adriatico alle 14.30), il Latina dovrà fare a meno di Giorgini in difesa (pronto ormai a partire) oltre che ai lungodegenti Teraschi e Rosseti: "Sappiamo come sempre che chi andrà in campo lo farà dando il massimo", ha tagliato corto Di Donato.