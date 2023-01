Sulla ruota del "Partenio Lombardi" un segno "ics" periodico. Dopo l'1-1 con il Giugliano, lo 0-0 con l'Avellino. Voluto a tutti i costi da una squadra, il Latina, che ancora una volta, soprattutto nel finale di partita, ha saputo gettare il cuore oltre l'ostacolo, trovando modo e tempo per annebbiare le idee ai padroni di casa. A tutto questo va aggiunta la "ciliegina" sulla torta chiamata Tonti, capace ancora una volta di salire alla ribalta con una parata risultata decisiva. Un punto che fa morale e classifica per i nerazzurri.



IL TABELLINO

Avellino-Latina0-0

Avellino (4-3-3): Marcone; Rizzo (1'st Ricciardi), Aya (1'st Moretti), Auriletto, Tito; Mazzocco, Casarini, D'Angelo (39'st Maisto); Russo (27'st Trotta), Tounkara (16'st Gambale) , Kanoute. A disp.: Pizzella, Antignani, Garetto, Benedetti, Di Gaudio, Matera, Trotta, Musto. All.: Rastelli.

Latina (3-5-2): Tonti; Cortinovis, Esposito And. (1'st Celli), Calabrese (36'st De Santis); Sannipoli, Barberini, Bordin, Carissoni, Riccardi (22'st Tessiore); Belloni (36'st Margiotta), Fabrizi (47'st Pellegrino). A disp.: Cardinali, Giannini, Di Mino, Nori, Gallo. All.: Di Donato.

Arbitro: Zanotti di RiminiAssistenti: Junior Palla di Catania e Taverna di Bergamo Quarto ufficiale: Emmanuele di Pisa

Note Osservato un minuto di raccoglimento prima della gara in memoria dell'ex presidente della Figc, Carlo Tavecchio. Ammoniti: Russo, Rizzo, Tounkara, Belloni, Aya, Tito, Auriletto, Riccardi, Fabrizi, Moretti. Angoli 8-0. Recupero: 3'pt, 4'st, 2481 spettatori di cui 91 ospiti.