Latina (3-4-1-2): Tonti; Calabrese, Esposito, Cortinovis; Sannipoli, Bordin, Barberini, Carissoni; Riccardi; Belloni, Fabrizi. A disposizione: Cardinali, Giannini, Pellegrino, Di Livio, Ganz, De Santis, Di Mino, Celli, Peschetola, Nori, Gallo, Furlan. All.: Di Donato. Viterbese (3-5-2): Bisogno; Montegaudo, Riggio, Pavlev; Devetak, Andreis, D'Uffizi, Megelaitis, Semenzato; Polidori, Rodio.A disp.: Dekic, Rabiu, Jallow, Marotta, Montegaudo, Mastropietro, Mbaye, Spolverini, Cats, Barillà, Montaperto. All.: Lopez Arbitro : Maggio di Lodi. Assistenti : Conti di Seregno e Moroni di Treviglio. Quarto ufficiale: Criscuolo di Torre Annunziata

Venticinquesima giornata di campionato, il Latina cerca la prima vittoria del girone di ritorno e di questo 2023. Lo farà in un clima di festa visto il gemellaggio storico tra tifoserie. Di Donato sceglie l'undici titolare ad Avellino domenica, con i nuovi arrivi in panchina.

5'pt - Altro miracolo di Bisogno su Calabrese che in area, su angolo, gira sotto l'incrocio al volo di piatto destro trovando l'incredibile riflesso del portiere ospite

8'pt - Bella intesa tra Belloni e Fabrizi. Conclusione al volo del primo su assist del secondo: palla deviata in area da un difensore

9'pt - Ammonito Pavlev per fallo su Sannipoli. Subito dopo giallo anche al tecnico della Viterbese Lopez, per proteste

20'pt - Primo cambio per il Latina. Cortinovis costretto a uscire, lascia il posto a De Santis

36'pt - Dopo un inizio promettente, la partita adesso è brutta e spezzettata. Ammonito per la Viterbese Megalaitis per fallo su Barberini

1'st - Subito cambio per il Latina, dentro Di Livio, fuori Riccardi

6'st - Parte forte la Viterbese. Azione a destra, palla al centro dove Rodio impatta bene con il destro ma non trova lo specchio per poco

24'st - Break di Bordin che conquista palla, guadagna il fondo e crossa al centro dove si inserisce Sannipoli: spaccata che finisce fuori non di molto

38'st - Dentro il 2003 Peschetola in avanti. Fuori Belloni

41'st - Espulso Calabrese per fallo su Cats che gli era andato via. Doppio giallo

44'st - Di Livio per Ganz: palla alta da buona posizione in area

45'st - Peschetola va via sulla destra a due uomini, mette al centro per Ganz che fa perno sul difensore e poi gira con un diagonale perfetto. Il Francioni esplode

