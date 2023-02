Lega Pro [Finale] Taranto - Latina 1-0 43'st Boccadamo Diretta dallo Iacovone per la 26esima giornata del Girone C di Serie C

Gianpiero Terenzi 05/02/2023

56'st - Finisce con la prima sconfitta in esterna di questo girone di ritorno. Latina punito oltre i propri demeriti 56'st - Ammonito Sannipoli 45'st - Sono sei i minuti di recupero 43'st - GOL del Taranto proprio all'ultimo respiro. Cross dalla destra, la palla sfila per tutta l'area di rigore fino a giungere a Boccadamo che, tutto solo, controlla e tira di destro. Poi ammonito nell'esultanza 37'st - Terzo cambio del Latina: fuori Belloni, dentro Barberini. Peschetola va a fare la seconda punta 34'st - Dentro Peschetola, fuori Di Livio 31'st - Dentro Boccadamo, fuori Crecco per il Taranto 29'st - Lampo Latina e occasionissima. Belloni è bravissimo sulla sinistra, cross basso per Ganz che di piatto anticipa tutti ma mette sulla traversa 25'st - Fuori Romano, dentro Diaby per il Taranto 21'st - Tiro di Ganz deviato. Arriva dopo un'ora il primo calcio d'angolo della partita 16'st - Dentro Riccardi fuori Pellegrino per il Latina 15'st - Conclusione di Di Livio dai 25 metri. Centrale, facile preda per Vannucchi 13'st - Ci prova il Taranto. Cross da sinistra, zuccata di Rossetti che mette alto di poco 3'st - Punizione di Crecco respinta dalla barriera schierata sulla linea di porta. L'azione continua con Rossetti che frana su Tonti e viene ammonito 2'st - Subito episodio. Retropassaggio di Furlan, Tonti va con le mani: è vietato. Sarà punizione a due in area di rigore per il Taranto 1'st - Doppio cambio per il Taranto: fuori Nocciolini ed Evangelisti, dentro Rossetti e Formiconi 47' pt - Dopo due minuti di recupero termina un primo tempo davvero privo di emozioni 37'pt - Ammonito Carissoni per il Latina 32'pt - Primo cambio del Taranto: entra Tommasini, fuori Semprini che si è infortunato 25'pt - Latina controlla il gioco, Taranto che non ha mai superato la metà campo. Ma di occasioni non ce ne sono. Gara soporifera 24'pt - Ancora uno sprint di Pellegrino, fermato con le brutte da Romano che prende il giallo 20'pt - Lampo di Ganz che riceva palla da Furlan e poi spara con il destro da 30 metri che termina non di molto sopra la traversa 11'pt - Primo accenno di conclusione. Il Latina si fa vivo in avanti, cross di Furlan, palla respinta dalla difesa ma Amadio cicca malamente il tiro dal limite 3'pt - Ammonito Evangelisti per fallo su Pellegrino. Il giovanissimo è subito incisivo lì in mezzo Inizia il match allo Iacovone, diverse novità dal primo minuto per il Latina di Di Donato: Pellegrino, giovane 2003, è in campo dal primo minuto. Esordio dall'inizio anche per Ganz e Furlan nel 3-5-2 di Di Donato TARANTO - LATINA 1-0 43'st Boccadamo Taranto: Vannucchi, Manetta, Antonini, Evangelisti, Crecco, Mazza, Labriola, Romano, Mastromonaco, Nocciolini, Semprini. A disposizione: Loliva, Caputo, Provenzano, Diaby, Citarella, Sciacca, Formiconi, Rossetti, Finocchi, Canalicchio, Boccadamo, Tommasini. All. Capuano Latina: Tonti; De Santis, Celli, Carissoni; Sannipoli, Di Livio, Amadio, Pellegrino, Furlan; Ganz, Belloni. A disposizione: Cardinali, Esposito And., Rosseti, Barberini, Di Mino, Peschetola, Nori, Bordin, Esposito Ant., Fabrizi, Riccardi. Allenatore: Di Donato

