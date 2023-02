Le firme di Fabrizi e Ganz a certificare la rimonta del Latina ai danni della Virtus Francavilla che valgono tre punti d'oro in chiave rincorsa ai play off. Al termine di una partita non certo esaltante e sin troppo nervosa, i nerazzurri scavano nel proprio barile trovando forza e coraggio per rimontare il vantaggio iniziale di Patierno e per mettere in cascina un successo utile al morale e, come dicevamo, alla classifica.

IL TABELLINO

Latina-V. Francavila 2-1

Latina (4-2-4): Tonti: Carissoni, Calabraese, Cortinovis (16'st De Santis); Esposito Ant.; Amadio, Di Liviio; Sannipoli (45'st Peschetola), Ganz, Fabrizi (37'st Rosseti), Riccardi (15'st Furlan). A disp.: Giannini, Pellegrini, Belloni, Barberini, Di Mino, Bezziccheri, Nori, Bordin, Esposito And., Gallo. All.: Di Donato,.

Virtus Francavilla (3-4-2-1): Avella; Minelli (29'st Solcia), Idda, Caporale; Cisco (29'st Cardoselli), Di Marco (1'st Macca), Risolo (33'st Tchetchoua), De Marino; Maiorino (19'st Karlsson), Murilo; Patierno. A disp.: Milli, Romagnoli, Manarelli, Ejesi, Prinelli, Carella, Yakubiv. All.: Calabro.

Arbitro: Iacobellis di Pisa Assistenti: Di Meo di Nichelino e Nidaa Hader di Ravenna Quarto ufficiale: Gallo di Castellammare di Stabia

Reti: 11'pt Patierno, 41' Fabrizi, 5'st Ganz (rig.),

Note osservato un minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia che ha colpito Turchia e Siria. Ammoniti: Patierno, Di Marco, il tecnico del Latina Di Donato, Risolo, Fabrizi. Angoli: 4-2 per la Virtus Francavilla. Recuperi: 1'pt, 6'st. Spettatori 1149 di cui 484 abbonati e 3 ospiti.