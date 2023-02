Succede nell'era digitale che lo sport si trasformi e diventi altro. Accade anche a Latina, dove colpisce il particolare annuncio della maggiore società di calcio della provincia che sui sociali si è messa alla ricerca di giocatori sì, ma non di calcio. Si ricercano ragazzi o ragazze pronti a sfidare le altre società della Lega Pro nel campionato di Fifa 23. Ecco cos'è apparso sui profili social del club nerazzurro.

"Sei un player di FIFA 23 e vuoi entrare a far parte del progetto eSport del Latina Calcio 1932 promosso da Lega Pro? 🔵 Il progetto è frutto della partnership tra Lega Pro e WeArena Entertainment S.p.A 🤝 Compilando il form che trovi in calce ti candidi a far parte della nostra Cantera e del nostro team eSports che disputerà le gare relative alle competizioni ufficiali di Lega Pro, tra cui la eSerie C! Attraverso i provini puoi avere la possibilità di entrare a far parte del team eSport Latina Calcio 1932! Procederai nelle fasi di selezione se il modulo è idoneo e le risposte sono esaurienti. Iscriviti e potrai diventare il player ufficiale del progetto eSport di Lega Pro!

Link: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfjDPMyN4vZu1.../viewform

Iscrizione riservata ai soli maggiori di 16 anni d'età residenti nella provincia di Latina. Vi aspettiamo. ⚫️🔵"