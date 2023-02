La sconfitta subita dal Latina al Francioni per mano del Messina per 2-0 è stata maldigerita dai tifosi nerazzurri che a fine gara si sono ritrovati al di fuori del Francioni per contestare la squadra. Gli ultras hanno chiesto e ottenuto un incontro con il tecnico Daniele Di Donato. Accompagnato dalla Digos, il mister nerazzurro ha avuto un lungo colloquio con i portavoce dei tifosi del gruppo Leone Alato. I supporters hanno sottolineato come la squadra vista oggi in campo, così come a Picerno, abbia mancato di carattere e volontà. Segno forse che si è rotto qualcosa nello spogliatoio. Qualcuno ha anche chiesto le dimissioni dello stesso mister il quale, provato dal tutto, non si è poi presentato in sala stampa dove, ai microfoni dei giornalisti, è arrivato invece il diesse del Latina, Marcello Di Giuseppe: "I giocatori e tutti adesso devono dimostrare di avere gli attributi. Il mister deve dirci se crede ancora in questa squadra"