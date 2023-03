Termina in parità la sfida tra Monterosi e Latina. Una prima frazione di gioco ben giocata dal Latina, mentre nella ripresa il Monterosi si è reso pericolosissimo, colpendo anche un palo nel finale. Tutto invariato per quanto riguarda le posizioni in classifica.

Primi dieci minuti di gioco molto contratti da parte di entrambe le squadre, segno evidente della grande posta in palio nel pomeriggio di oggi. La prima grande occasione del match è ad opera del Latina. Barberini lancia in maniera perfetta Ganz, con l'attaccante abile a liberarsi e a scaricare in porta un destro insidiosissimo. Ottima anche la risposta del portiere Forte, che con la mano di richiamo riesce a respingere fuori la sfera. I nerazzurri però continuano con la pressione offensiva, dimostrando una buona aggressività.

Man mano i ritmi tornano ad abbassarsi, con il Monterosi che prova ad affacciarsi verso la porta di Tonti con manovre ragionate. Si conclude così un primo tempo molto bloccato. Escluso il lampo di Ganz non si registrano altre occasioni degne di nota, complice anche la tensione in campo data dall'importanza di questi tre punti in palio.



Nella ripresa Di Donato opta subito per un cambio, con Riccardi che rileva Belloni. Il nuovo entrato si fa subito notare con una discesa importante e un destro che viene deviato in corner da Forte. Anche la squadra di casa si fa vedere nella ripresa, con una prolungata azione nell'area di rigore nerazzurra, conclusa poi fuori da Carlini. Un Monterosi molto più spregiudicato nella seconda frazione di gioco. Nel Latina trovano spazio anche Fabrizi, Cortiniovis e Pellegrino, al posto di Furlan, Calabrese e Barberini. La partita continua ad essere bloccata per quanto riguarda le occasioni pericolose da rete, ma il Monterosi continua a farsi preferire in questo frangente per il ritmo e il possesso palla. In pieno recupero arriva il primo vero tiro del Monterosi, con Tonti che riesce a bloccare sicuro senza correre ulteriori rischi. La squadra di casa produce il massimo sforzo nei minuti finali, arrivando a colpire un palo a tempo scaduto. Finisce quindi 0-0 l'importante sfida tra Monterosi Tuscia e Latina, con le due squadre che si sono divise un tempo per parte per occasioni.

Monterosi-Latina 0-0

Monterosi Tuscia: Forte, Bittante (57' Mbende), Giordani, Piroli, Di Renzo (89' Burgio), Parlati, Lipani, Di Paolantonio (57' Verde), Carlini, Costantino (80' Della Pietra), Tonin (80' Vitali). A disp.: Alia, Moretti, Santoro, Di Francesco, Tolomello. All.: Menichini

Latina Calcio 1932: Tonti, Amadio, Sannipoli, Belloni (46' Riccardi), Ganz, De Santis, Barberini (79' Pellegrino), Celli, Carissoni, Calabrese (73' Cortinovis), Furlan (69' Fabrizi). A disp.: Cardinali, Giannini, Rosseti, Peschetola, Bordin, Esposito, Gallo. All.: Di Donato

Arbitro: Luca De Angeli di Milano, 1° Assistente Alessandro Cassano di Saronno, 2° Assistente Daniele De Chirico di Molfetta, 4° Uomo Francesco D'Eusanio di Faenza

Ammoniti: 13' Carlini (M), 67' Mbende (M), 82' Ganz (L)

Angoli: 1-3

Recupero: 1', 5'

Note: 232 spettatori di cui 84 ospiti